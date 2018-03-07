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أسامة هيكل يوضح تخصصات هيئات الإعلام في القانون الجديد

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:08 ص
أسامة هيكل يوضح تخصصات هيئات الإعلام في القانون الجديد
النائب أسامة هيكل
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نعيم يوسف
 
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هيئات الإعلام، وهي المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، خلال الفترة الماضية كانت تجتهد نتيجة عدم وجود قانون يحدد طريقة التعامل مع المشاكل.

وأضاف "هيكل"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الاثنين، أن القوانين الجديدة ستقوم بتنظيم عمل كل هيئة بمفردها، لافتا إلى أن كل هيئة مستقلة بذاتها، ولا توجد هيئة تابعة للأخرى.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الهيئة الضابطة لكل الإعلام المصري، ومن حقه أن يحاسب المؤسسات، والهيئة الوطنية للإعلام جهة إدارة للإعلام المرئي للدولة، والهيئة الوطنية للصحافة جهة إدارة للإعلام المقروء للدولة.
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