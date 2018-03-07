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أحمد حسن: عقد رعاية بيراميدز قد يصل إلى المليار جنيه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:31 ص
أحمد حسن: عقد رعاية بيراميدز قد يصل إلى المليار جنيه
بيراميدز
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عمر عبد العزيز
 

صرح أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث باسم نادي "بيراميدز"، بأن كل ما يكتب خارج صفحة النادي الرسمية ليس له أساس من الصحة.

 

وقال حسن خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "ما حدث من حصول المشجعين على مقابل مادي ليس صحيحًا بالمرة".

 

وأضاف: "الأزمة التي نواجهها تواجد عدد كبير لصفحات تدعي تبعياتها لنادي بيراميدز".

 

وواصل: "حصول المشجعين على مقابل مادي هي شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأتعحب من تصديق البعض لذلك".

 

وكشف: "عقد رعاية بيراميدز أكبر من كل الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك".

 

واختتم مؤكدًا بقوله: "عقد رعاية بيراميدز سيتخطى حاجز الـ 500 مليون أو أكثر وقد يصل إلى المليار".

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