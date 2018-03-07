بيراميدز: لم نتفاوض مع حسين الشحات من الأساس

أكد أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث باسم نادي "بيراميدز"، أن حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، لاعب مميز ولكنه لم يكن في حسابات بيراميدز من الأساس.

وقال حسن خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "الجلسة التي عقدها مسئولو النادي لتحديد الصفقات لم يتم وضع اسم حسين الشحات فيها".

وأكد: "إذا رغبنا في ضم حسين الشحات سنتعاقد معه، ولكنه غير مطروح من الأساس".

وأضاف: "بيراميدز تعاقد مع اللاعبين الذي يرغب في ضمهم ومتبقي بعض المراكز فقط".

وواصل: "أحمد الشناوي حارس موهوب ولكنه حتى الأن لا يوجد مفاوضات لضمه".

وأشار بقوله: "لم نتعاقد حتى الآن مع محمد عواد، ولكنه سيكون إضافة قوية ومركز هام في حال انهاء التعاقد معه".