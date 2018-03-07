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عبدالله النجار: المؤسسات الدينية والأزهر حموا مصر من السقوط

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:55 ص
عبدالله النجار: المؤسسات الدينية والأزهر حموا مصر من السقوط
الدكتور عبدالله النجار
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كل المؤسسات الدينية محترمة، ولها دور في حماية مصر والدين الوسطي، والأزهر الشريف مع المؤسسات الدينية حموا مصر من التطرف، الذي أسقط بلدان من حولنا.

وأضاف "النجار"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أن الفتوى الضالة والشاردة لعبت دورا كبيرا في إسقاط الدول التي سقطت، لافتا إلى أن موضوع الفتوى رغم بساطته إلا أنه في غاية الخطورة، ويجب على المؤسسات الدينية أن تقر بهذا الواقع من أجل حماية مصر.

وأوضح، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب حماية مصر من أن تتخذ الفتوى أو التفسير الديني، في تمزق البلد، أو السخرية من الدين واحتقاره.
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