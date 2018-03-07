عاجل.. مرتضى يهدد ثلاثي الزمالك ويكشف سبب تمرد اللاعبين

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" قال له إن لديه عرض من الإمارات، مشيرًا إلى أنه وافق بشرط أن يكون العرض مناسب ويزيد عن 4 مليون دولار.

وقال مرتضى خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "نادي وست بروميتش ألبيون رفض التعاقد النهائي مع علي جبر وتواصلت مع النادي الإنجليزي، ولكن النادي لم يرد علينا".

وأضاف: "وكيل علي جبر يستهدف الحصول على "عمولته" فقط، وهذا جعل اللاعبون يتمردون على نادي الزمالك".

وواصل: "سأعطي مهلة يوم واحد لعلي جبر وشيكابالا وطارق حامد من أجل العودة للنادي، وأوافق على رحيل أي منهم لكن بشرط العودة للنادي ووجود عروض جيدة".

وكشف: "أيمن حافظ وأمير عزمي مجاهد سيستمران في الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جروس".

واستطرد: "حدث اختلاف بين الأندية المشاركة بالبطولة العربية وبطولات أفريقيا وبين الاندية الصغيرة والمتوسطة، وعملنا علي حسم عدد اللاعبين بالقائمة، وتم الاتفاق علي 28 لاعب وفي قائمة الانتظار 5 ويشارك 4 أجانب علي أرض الملعب".

وأردف: "رؤساء الأندية التي وقعت على نظام القائمة يجب احترام حضورهم، وهاني أبوريدة أدار جلسة اليوم باتحاد الكرة بنجاح".

وأشاد رئيس الزمالك برئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة قائلا: "للأسف أبوريدة يتم تحميله مساوئ ومشاكل الآخرين وعلى رأسهم أحمد مجاهد وعبدالغني".

وأكمل: "الأهلي والزمالك إذا لم تنفذ رغباتهم بخصوص القائمة (28 لاعبا) والتي تم التوقيع عليها، فلن يشاركوا في الدوري بالموسم الجديد، وعلى اتحاد الكرة أن يحترم رغبة الأندية".

وأتم: "معسكر المنتخب المصري حدثت به فوضى وأمور سيئة، ورأيي منذ البداية أن هيكتور كوبر مدرب (فاشل) ويلعب علب الدفاع فقط".