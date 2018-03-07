بعد أسبوعين من طرحه.. تعرف على عدد المشاهدات التي حققها كليب "NUMBER ONE" لـ محمد رمضان

حقق كليب الفنان محمد رمضان الجديد "Number One" أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أسبوع واحد فقط من عرضه عبر القناة الخاصة برمضان على الموقع الشهير، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.





واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.



