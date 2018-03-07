جروس ومعاونوه يحصلون على 2 مليون و200 ألف دولار سنويا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع السويسري كريستيان جروس على تقاضي 2 مليون و 200 ألف دولار سنويا كراتب له ولمعاونيه.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء توصل لاتفاق مع جروس لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الجديد على أن يصطحب معه 4 مساعدين من اختياره بالكامل.