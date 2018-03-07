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والد الشهيد إسلام مشهور: "ربنا حب يكرمني إداني شهيد من صلبي"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:23 ص
والد الشهيد إسلام مشهور: ربنا حب يكرمني إداني شهيد من صلبي
والد الشهيد إسلام مشهور
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نعيم يوسف
 
قال اللواء أحمد مشهور، والد الشهيد إسلام مشهور، إن نجله "فخر له"، وزاده تشريف عندما استشهد، في عملية الواحات، مع الشهيد عمرو صلاح، والشهيد "شوشة"، والبطل الشهيد أحمد زيدان.

ولفت "مشهور"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، إلى أن أول شهيد كان إسلام، وهم حموا مصر، في معركة بالأسلحة الثقيلة، وظلوا يحاربون حتى آخر نفس.

وتابع متأثرًا: "ربنا حب يكرمني إداني شهيد من صلبي"، مشيدا بوالدته التي ربت اثنين من الضباط، مضيفا أن والدته أحيانا تطبخ الطعام وتقول إنه سيأتي ليأكله.
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