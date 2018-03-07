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عاجل.. أول تعليق من عصام الحضري بعد الانضمام للإسماعيلي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:46 ص
عاجل.. أول تعليق من عصام الحضري بعد الانضمام للإسماعيلي
عصام الحضري
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أحمد عبد الحفيظ
 

عبر عصام الحضري العائد مجددا لصفوف الإسماعيلي، عن سعادته بالانضمام من جديد لصفوف الفريق، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تستمر طويلا.

 

وانضم الحارس المخضرم لصفوف الدراويش قادما من التعاون السعودي، وبعد تألقه اللافت ضمن صفوف منتخب مصر فى لقائه الأخير أمام نظيره السعودي في مونديال روسيا.

 

وأضاف: "حينما طالبني مسئولو الإسماعيلى وافقت بدون تردد، فأنا من عشاق هذا النادي وجماهيره التي دائما ما تسعى لمساندة فريقها في كل مكان".

 

وواصل: "عودتي لصفوف الإسماعيلي من أجل المساهمة مع زملائي بالفريق في تحقيق الألقاب وإعادة النادي لمكانته الطبيعية".

 

وشدد الحارس المخضرم فى ختام حديثه: "سأثبت للجميع أن عمري مجرد رقم بالبطاقة ليس أكثر، وأعد الجميع بتحقيق الإضافة الفنية وأن أكون عند حسن ظن الجماهير".

المزيد عن: معسكر عصام الحضري رياضة الانضمام الإسماعيلي الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
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