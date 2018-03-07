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شاهد.. مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة الزفاف بهما (فيديو)

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:21 ص
شاهد.. مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة الزفاف بهما (فيديو)
صورة من الفيديو
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كساب أحمد
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، فيديو يوثق مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة الزفاف بمحافظة بني سويف.

وقال محمد أحمد والد العروس التي توفت يوم زفافها، إن السائق كان يسير مسرعًا بالسيارة التي كان يستقلها العريس والعروس مما أدى لوفاتهما إثر انقلاب سيارة الزفاف، معقبًا: "السواق كان عايز يتمنظر بعربيته قدام الناس فموت بنتي".

وتابع والد العروس، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج: "عندي ست بنات واحدة جالها انهيار عصبي، والتانية حصلها كسر في الحوض".

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