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7 لاعبين بقائمة الشمس في دوري المظاليم

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:35 ص
7 لاعبين بقائمة الشمس في دوري المظاليم
الشمس
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هدير أسامة
 

 

 

أعلن الجهاز الفني لنادي الشمس، بقيادة طه شحاتة، المدير الفني للفريق عن القائمة الأولى والتي تضم 7 لاعبين، استعدادا لدوري القسم الثاني.

 

وتشهد القائمة تواجد محمد عامر، حارس مرمى، وعمرو حسين، وسيد بركات، وأحمد أمين، ومحمد عصام، ومحمد علاء، وينقطع عن المران أحمد حسين، للمطالبة بالرحيل بعدما تلقى عرضا من القناة.

 

ويواصل فريق الشمس، تدريباته استعدادا للمباريات الرسمية، والتي ستبدأ 9 أغسطس الجاري.

 

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