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خبير اقتصادي: تعديل ضريبة التصرفات العقارية طال انتظاره

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:53 ص
خبير اقتصادي: تعديل ضريبة التصرفات العقارية طال انتظاره
هاني توفيق
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هدى عبدالرازق
 
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تعديل ضريبة التصرفات العقارية أمر طال انتظاره، حيث إجراء عمليات البيع والشراء دون وجود آلية دقيقة لتحصيل الضريبة كان يجب تعديله.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية"سي بي سي"، اليوم الاثنين، إلى أنه يؤيد أي إجراء يزيد من موارد الدولة، حيث تعد الضرائب العقارية مورد هام للدولة، مطالبًا الدولة بتسهيل إجراءات تسديد الضرائب العقارية.
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