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عاجل.. كريم شحاتة: "خناقة" بين مجدى عبد الغني ومرتضى منصور فى اتحاد الكرة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:23 ص
عاجل.. كريم شحاتة: خناقة بين مجدى عبد الغني ومرتضى منصور فى اتحاد الكرة
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن وقوع مشادة قوية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماع مجلس الجبلاية مع الأندية الذي تم انعقاده مساء الإثنين.

 

وقال كريم عبر برنامجه "كورة كل يوم" المذاع على شاشة " الأولى": " رئيس نادي الزمالك كان يرغب في قيد 28 لاعبا بقائمة كل نادي الموسم المقل ومجدي عبد الغني أصر على قيد 25 لاعبا ووقعت مشادة قوية بين الطرفين".

 

وأضاف: " بعد مغادرة مرتضى منصور للاجتماع تراجع اتحاد الكرة عن قيد 28 لاعبا وتمسك بقرار قيد 25 لاعبا بقائمة كل فريق الموسم المقبل".

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