برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمنع هدم 8 عمارات أثرية بمثلث ماسبيرو



وأوضح "المسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين "أن القرار رقم 1790 لسنة 2015 صدر من محافظ القاهرة بهدم وإعادة تطوير وتخطيط منطقة مثلث ماسبيرو"، مشيرا إلى أنه تم أخلاء سكان المنطقة جزء منهم حصلوا على تعويضات وأخر حصل على شقق في حي الاسمرات وجزء أخير سيرجع إلى مكانه بعد التطوير.



وأوضح أنه توجد 8 عقارات بشارع 26 يوليو ذات طراز معماري متميز قام ببنائهم الفرنسين والإيطاليين والأرمن، فلا يعقل أن تعتبر هذه العمارات ضمن العشوائيات، مشيرًا إلى أن سكان تلك العقارات تفاجئوا بطلب إخلاء استعدادا لهدمها.



وطالب عضو مجلس النواب بمنع إزالة هذه العمارات الثمانية وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة والآثار والتخطيط لبحث تنمية وترميم هذه العمارات التى تم تسجيلها ضمن الطراز الحضاري، معلقًا: "هدم تلك المباني كارثة حضارية وهدم للتاريخ.. إحنا منعرفش نعمل العقارات ديه تاني".



أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بشأن منع إزالة 8 عمارات بمثلث ماسبيرو ذات طراز معماري فريد.