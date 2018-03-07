أسامة هيكل يوضح أهمية قانون الصحافة والإعلام الجديد

أوضح النائب أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية قانون الصحافة والإعلام الجديد، قائلًا إنه التزام دستوري، حيث فرض الدستور هذا الأمر بشكل واضح، بالإضافة إلى الحاجة المجتمعية.



وأضاف "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أنه لم يكن هناك قانون ينظم التطور الذي حدث في وسائل الإعلام، ولم يكن هناك ضابط إعلامي قبل تأسيس نقابة الإعلاميين، ولذلك كان يجب إصدار قانون لضبط العمل الإعلامي.



وكشف أسباب تقسيم القانون إلى 23 مادة، قائلًا إنه كان هناك محاولات في نهاية عام 2014 لإصدار قانون للإعلام، وظلت اللجنة تعمل عليه 5 أشهر ورفضت الجماعة الصحفية وصممت أن تعد هي هذا القانون، وبعد ذلك قاموا بعمل القانون الموحد، ومجلس الدولة رفضه وقال إنه لا بد أن يتم تقسيمه إلى إثنين، وبعد ذلك عملوا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد 2016، لافتًا إلى أنهم أخذوا رأي 8 جهات، كل من له علاقة بالعمل الإعلامي بشكل واضح.

