موعد مباريات دور الـ 8 في كأس العالم حتى الآن

أصبحت البرازيل خامس منتخب يتأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس العالم بعد الفوز المستحق على المكسيك بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الستة عشر من المونديال، ولحقتها بلجيكا إلى نفس الدور بعد تحقيق فوز مثير على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم حتى الآن:

أوروجواي × فرنسا: يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "نيجني نوفجورود".

البرازيل × (بلجيكا): يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كازان أرينا".