أستاذ جامعي: عميد حقوق المنوفية حاول ضربي بالحذاء بعد كشفي الفساد بالكلية

قال الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون بكلية حقوق جامعة المنوفية، إنه ذهب إلى مجلس الكلية بعد حديثه عن إنتشار الفساد في الجامعة وإعطاء أبناء الأساتذة الدرجات النهائية، فقام عميد الكلية بالإعتداء عليه بالسب أكثر من مرة، ورفع عليه الحذاء وحاول ضربه به.



وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أنه فُوجئ أمس بإحالته إلى مجلس التأديب بسبب سرقة كتاب له من قبل بعض الزملاء وهو في الخارج ووضعوا عليه أسمائهم، لافتة إلى أنه في السابق تقدم بشكوى ضد هؤلاء الزملاء، وتم التحقيق في هذا الأمر سابقًا، وتم توجيه له اللوم.

