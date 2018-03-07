خاص.. كريستيان جروس يتمسك برحيل خالد جلال عن الزمالك

تمسك السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق الزمالك برحيل خالد جلال عن جهازه وعدم بقائه.

وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك، أن جروس طلب من مسئولي الزمالك رحيل خالد جلال، ورفض بأي حال من الأحوال استمراره مع جهازه المعاون كمدرب عام مشددًا على أنه ليس في حاجة إليه.

وبرر المدرب وجهة نظره بأنه لن يستطيع أن يتعامل معه كمدرب عام بعدما كان يعمل كمدير فني طوال الفترة الماضية وسيكون الأمر محرجا له.