مصر × يوم.. "الوزراء" يكشف أهم الملامح الخاصة ببرنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان غدًا

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشق نقيب الفلاحين أن بداية العام المقبل سيتم التعاقد على تنظيف القاهرة بالكامل، وكشف الملامح الخاصة ببرنامج الحكومة الذي سيعرض على مجلس النواب غدًا





بداية العام المقبل سيكون تم التعاقد على تنظيف القاهرة بالكامل





قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن لقاءه وزير التنمية المحلية، يعكس ثقته في جامعي القمامة المصريين، على عكس الحكومات السابقة التي باعت مصر وتعاقدت مع شركات أجنبية للنظافة بعقود طويلة المدى منذ 2002 وحتى 2017.





وأضاف "المقدس"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه أكد لوزير التنمية المحلية على ان هناك مليون عامل جاهزون للعمل بالقاهرة الكبري، و3 آلاف و600 سيارة ميكانيكية ملك الزبالين، ولديهم مناعة ضد الأمراض لكونهم ورثوا المهنة أبًا عن جد، يقوموا برفع 6 ألف طن قمامة يوميًا.





وتابع، أنه مع بداية العام المقبل سيكون تم التعاقد على تنظيف القاهرة بالكامل مع جامعى القمامة المصريين، معقبًا: "سوف نضع يدنا في يد الحكومة لتطهير القاهرة الكبري من القمامة، وتم وضع خطة متكاملة مع وزير التنمية المحلية لتنظيف مصر، ونحن على إستعداد للتعاون مع أي محافظ لجعل مصر نظيفة في عيون الأخرين".









الملامح الخاصة ببرنامج الحكومة





كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهم الملامح الخاصة ببرنامج الحكومة الذي سيعرض على مجلس النواب غدًا، قائلًا إن الحكومة الحالية استمرار لعمل الحكومة السابقة.





وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، أبرز ملامح بيان الحكومة أمام البرمان غدًا.





وأشار إلى أن هناك توجه في الحكومة للتركيز على بعض الأشياء الخاصة بالمواطن، مثل تحسين التعليم والصحة والخدمات، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.









سبب استقالة الدبلوماسيين من مناصبهم بأمريكا





أما الإعلامي أحمد المسلماني، كشف أن الفترة الأخيرة شهدت استقالة الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين من منصابهم بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن هناك دبلوماسية كبيرة في سفارة أمريكا بنيروبي إستقالت بسبب رؤية "ترامب" لحقوق الإنسان، وبعدها إستقال السفير الأمريكي في بنما، ومؤخرًا إستقال السفير الأمريكي في دولة استراليا بسبب عدم قدرته على فهم إدارة الرئيس الأمريكي.





وأشار إلى أن هناك الكثير من الشخصيات السياسية البارزة في الإدارة الأمريكية ترى أن أمريكا تذهب نحو الفاشية مع "ترامب".









تشكيل لجنة لفحص كل أعمال اتحاد كرة القدم





بينما قال النائب فرج عامر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه منذ حصول مصر على المركز ما قبل النهائي في المونديال، وهناك تواصل مع وزير الرياضة لبحث الأسباب.





وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص كل أعمال اتحاد كرة القدم.





ولفت إلى أن البرلمان كان بصدد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولكن وزير الشباب والرياضة شكل بنفسه اللجنة، منوهًا بأنه لا يمكن حل إتحاد كرة القدم إلا في حالة وجود حالة فساد وفقًا لقانون الفيفا.





وتابع: "الفشل بيفتح العيون، وليس لدينا حلول لحل الاتحاد إلا في حالة وجود فساد مالي، وإلا سيكون تدخل حكومي وسيتم إيقاف نشاط الكرة نهائيا في مصر".