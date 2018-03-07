أستاذ طرق: تطوير شبكات النقل سيتخذ سنوات من العمل



وأضاف عقيل، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن المشكلة الكبيرة في البنية الأساسية للموانئ أنها ضعيفة وكذلك متهالكة بالنسبة للسكة الحديد، مشيرًا إلى أن الطرق فقط هي من بدأ فيها تطوير.



وتابع أن مشكلة البنية الأساسية في مصر غير جاذبة للاستثمار لأن العائد منها ضعيف، مستكملًا: "جميع دول العالم هي من تساهم في جزء كبير من البنية الأساسية"، مضيفًا: "نحن نسير في الطريق الصحيح".



قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والنقل والمرور، إن تطوير شبكات النقل سيتخذ سنوات من العمل، مشيرًا إلى أن البدء في تطويره من الآن سيطور منظومة النقل والتجارة والتنمية.