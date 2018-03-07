شقيق ضحية بلطجي روض الفرج: "إحنا مسامحين.. بس عايزين نعرف ليه عمل كده"

قال عماد، شقيق ضحية بلطجي روض الفرج، إن الشرطة تمكنت من القبض على البلطجي الذي قام بالاعتداء على شقيقته، لافتًا إلى أنه لا يعرف سبب الاعتداء إلى الآن.



وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن الحديث على أن البلطجي قام بالإعتداء على شقيقته نتيجة تناوله كحوليات أمر لا يُرجحه، معقبًا: "البلطجي ضرب شقيقتي 3 طعنات بالسلاح الأبيض في يدها، أنا مش عارف ليه البلطجي عمل كده".



وأشار إلى أن الشرطة قامت بإستدعاء شقيقته للتعرف على البلطجي اليوم وتعرفت عليه، معقبًا: "إحنا مسامحين، بس عايزين نعرف ليه البلطجي عمل كده".

