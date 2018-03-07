خبير اقتصادي يكشف تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة بالبنوك

أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بمبادرة البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة بالبنوك، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة دعم الحركة الاقتصادية، وهذا هو دور البنك المركزي



وأضاف "السيد"، مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي اشترك فيها 8 بنوك وهم المصري والأهلي والقاهرة وتنمية الصادرات والزراعي والعقاري والعمال، لافتًا إلى أن البنك لن يسقط أصل الدين ولكن سيسقط الفوائد المتراكمة وتقدر بـ16.8 مليار جنيه مصري.



ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن حجم الشركات التى ستستفيد من المبادرة 3500 شركة، أما الأفراد الذين سيستفيدون من المبادرة يقدر أعدادهم 337 ألف فرد منهم 127 ألف فلاح ومزارع.

