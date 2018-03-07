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مصطفى خاطر يهنئ محمد صلاح بعد تجديد عقده مع "ليفربول"

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:40 م
مصطفى خاطر يهنئ محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول
مصطفى خاطر
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الفجر الفني
 
تقدم الفنان مصطفى خاطر، أحد نجوم مسرح مصر، بالتهنأة للدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، علر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال خاطر معلقًا على صورة محمد صلاح التي نشرها على حسابه الشخصي " ربنا يوفقك ويحميك، صلاح جدد عقده لمدة خمس سنوات بدون شروط جزائية".

يُذكر أن العالمي المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، جدد عقده مع النادي حتى عام 2023، بمبلغ 200 ألف إسترليني في الأسبوع.
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