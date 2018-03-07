جنرال إيرانى: إسرائيل تلاعبت بالسحب لمنع سقوط الأمطار فى طهران

اتهم جنرال إيرانى، إسرائيل اليوم بالتلاعب فى الطقس لمنع سقوط أمطار فوق الجمهورية الإسلامية، زاعماً أن بلاده تواجه "سرقة السحاب"، رغم اعتراض رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى طهران على تلك التصريحات.





ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تلك التصريحات عن الجنرال غلام رضا جلالى، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية خلال مؤتمر صحفى، حيث قال "إنّ تغيّر المناخ فى إيران يُشتبه فى أن يكون ورائه تدخل أجنبى".

وأضاف غلام أنّ "إسرائيل وبلد آخر بالمنطقة لديهما فرق مشتركة تعمل لضمان أن السحاب الذى يدخل سماء إيران غير قادر على إسقاط الأمطار، لذا تواجه طهران قضية سرقة السحب والثلوج" ، مستشهدا بدراسة استقصائية تبين أن جميع المناطق الجبلية بين أفغانستان والبحر المتوسط ​​تغطيها الثلوج فوق 2200 متر باستثناء إيران.





ومن جانبه، انتقد عهد فازيف، رئيس هيئة الأرصاد الإيرانية، تصريحات جلالى، مشيراً إلى أنّه من غير الممكن سرقة الغيوم والثلوج، مضيفاً أنّ إيران عانت من جفاف مطوّل، وهذه ظاهرة عالمية لا تنطيق فقط على إيران.