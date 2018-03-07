تعرف على قرارات اجتماع الجبلاية برؤوساء أندية الدوري الممتاز (صور)

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التمسك بشروط القيد التي أرسلها للأندية من قبل والخاصة بقيد ٢٥ لاعبا فقط في القيد السنوي لكل ناد مع السماح للأندية بقيد ٥ لاعبين إضافيين في فترة القيد الشتوي.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز ، حيث أعلن القرارات التي توصلت إليها الجلسة الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد الانتهاء من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي أعقب لقاء رؤساء الأندية .

وأضاف كردي لممثلي وسائل الإعلام أن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم سنقام من مجموعة واحدة و من دورين ، على أن يكون قيد اللاعبين الأجانب مثلما كان الموسم الماضي.