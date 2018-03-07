سوزان القليني: دراما 2006 دفعتنا بوضع كود أخلاقي لمعالجة قضايا المرآة في الإعلام
الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:36 م
جهاد جمال
قالت الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرآة، إن مسلسلات دراما 2016 دفعتنا بوضع كود أخلاقي إعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام.
وتابعت القليني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مصر النهاردة"، المذاع بفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن "الكود" له معيار مهني يمكن الاسترشاد به عند كتابة أي عمل يتناول قضايا المرآة، مشيرة إلى أن الكود أخذ حوالي عام ونصف حتى تمكنوا من الانتهاء منه بعد رمضان 2017.
وأضافت عضو المجلس، كنا مهتمين بعمل لقاءات مع كل وسائل الإعلام، مشيدة بالاعمال الدرامية عام 2018، قائلة:"كان هناك تحسن في تناول صورة المرآة هذا العام".