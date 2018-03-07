سوزان القليني: دراما 2006 دفعتنا بوضع كود أخلاقي لمعالجة قضايا المرآة في الإعلام

قالت الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرآة، إن مسلسلات دراما 2016 دفعتنا بوضع كود أخلاقي إعلامي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام.





وتابعت القليني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مصر النهاردة"، المذاع بفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن "الكود" له معيار مهني يمكن الاسترشاد به عند كتابة أي عمل يتناول قضايا المرآة، مشيرة إلى أن الكود أخذ حوالي عام ونصف حتى تمكنوا من الانتهاء منه بعد رمضان 2017.



