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مايا مرسي: هناك تحول إيجابي في صورة المرأة بدراما رمضان هذا العام

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:32 م
مايا مرسي: هناك تحول إيجابي في صورة المرأة بدراما رمضان هذا العام
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هدى عبدالرازق
 
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك تحول إيجابي في صورة المرأة هذا العام في دراما رمضان.

وأشارت "مرسي"، خلال تقرير خاص ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية"سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن التحسن في تناول صورة المرأة في الدراما يعود إلى ارتفاع درجة التوعية، بالإضافة إلى الكود الإعلامي الذي صدر عن المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضحت أنهم لا يقيمون العمل الفني جيد أو ليس جيد، وإنما يقيمون المشاهد الخاصة بالمرأة في العمل الدرامي.
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