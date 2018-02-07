20 % تراجع فى واردات السعودية من المشروبات والتبغ بالربع الأول من 2018

سجلت واردات المملكة العربية السعودية من المواد الغذائية المحضرة والمشروبات والخل والتبغ تراجعاً بشكل حاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018؛ بنسبة انخفاض 20% على أساس سنوي مقارنة بـالفترة المماثلة من العام 2017.





ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، هبطت قيمة تلك الواردات إلى 6.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـواردات بلغت قيمتها 7.88 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.





ويأتي تراجع واردات المملكة من المشروبات والتبغ لاسيما مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% منذ بداية العام الجاري 2018 بالإضافة إلى تأثرها بتطبيق ضريبة القيمة الانتقائية منذ يوليو 2017.





وبدأت السعودية، في 11 يونيو 2017، تطبيق نظام الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.





وجاءت المواد الغذائية المحضرة والمشروبات والخل والتبغ في المرتبة السادسة بين أبرز واردات السعودية خلال الربع الأول؛ التي تصدرها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها التي شهدت تراجعاً سنوياً بنحو 10% إلى 27.29 مليار ريال مقابل 30.31 مليار ريال في الربع الأول من 2017.





وتوقع مدير ضريبة السلع الانتقائية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، خلاد خريص، في وقت سابق، أن يتم تحصيل 8 مليارات ريال سنوياً من الضريبة الانتقائية، مشيراً إلى أن هذا الرقم متغير بناءً على عدد المستوردين والمنتجين.





يذكر أن السعودية سجلت انخفاضاً بالواردات خلال الربع الأول من السلع بنسبة 1.8%، مسجلة 123.41 مليار ريال، مقابل 125.72 مليار ريال في الربع المقارن من عام 2017.





وانخفضت 3.7% مقارنة بـالربع الرابع من العام الماضي بما تصل قيمته 4.75 مليار ريال.





وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، تراجعت واردات المملكة من تلك المنتجات في مارس 25.5% على أساس سنوي إلى 2.14 مليار ريال، مقابل 2.87 مليار ريال في الشهر المقارن من 2017، وخلال فبراير انخفضت 15.6% إلى 1.99 مليار ريال، مقابل 2.35 مليار ريال بفبراير من العام الماضي.





وتراجعت في يناير 2018 بنحو 22.3% على أساس سنوي إلى 1.95 مليار ريال، مقابل 2.5 مليار ريال في الشهر المقارن من 2017.





ونتيجة لقرارات الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع وما سبقها من تطبيق الضريبة الانتقائية، تأثرت كذلك صادرات السعودية من منتجات صناعة الأغذية، والمشروبات، والسوائل الكحولية والخل، والتبغ وأبدال التبغ المصنعة لتتراجع بنسبة 8.75% في الربع الأول من العام الحالي.





وانخفضت صادرات المملكة من تلك المنتجات إلى 1.32 مليار ريال في الربع الأول من 2018، مقابل 1.45 مليار ريال بالربع المقارن من 2017.





وتراجعت صادرات السعودية من منتجات صناعة الأغذية، والمشروبات، والسوائل الكحولية والخل، والتبغ في الربع الأول من 2018؛ بعد انخفاضها في مارس 13.3% إلى 486 مليون ريال، مقابل 560 مليون ريال في الشهر المقابل من 2017، وفي فبراير انخفضت 3.2% إلى 414 مليون ريال، مقابل 428 مليون ريال في الشهر المقارن من العام الماضي.





وفي يناير، تراجعت 10.2% إلى 414 مليون ريال، مقابل 461 مليون ريال في يناير من 2017.