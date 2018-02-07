في عيد ميلاها الـ28.. تعرفي على أسرار جمال "مارجوت روبي" اللافت

النجمة الاسترالية مارجوت روبي التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ28 عاماً، تعد واحدة من أجمل نجمات هوليوود بجمالها المتوهج الناعم وسحر ملامحها الشقراء مع بشرتها النقية كالحرير، ونجحت بالمحافظة على جمالها اللافت ببعض من الأسرار التي سنطعلك عليها.





أسرار جمال بشرة روبي مارجوت

الشقراء الفاتنة مارجوت روبي تدرك بأن الجمال الطبيعي لا يكفي وحده بدون العناية الروتينية به، لذا فهي تمنح جمالها مساحة اهتمام في جدولها اليومي والأسبوعي لتبدو دوما بإطلالة مشرقة ومتألقة بمنأى عن إرهاق ملامحها وذبولها جراء ضغوطات أعمالها المتواصلة.





مارجوت روبي

السر الجمالي الأول في عنايتها ببشرتها البيضاء الصافية وجمال شعرها الذهبي الطويل ومظهره الصحي، كما تقول في احدى مقابلاتها يكمن في تناولها الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات السريعة المشبعة بالزيوت والدهون وبالمواد الحافظة التي تسبب الضرر للبشرة والصحة.





وتحرص مارجوت روبي بالتوازي على ممارسة رياضة اليوجا التي من فوائدها النفسية الإحساس بالسعادة والثقة بالنفس، كما لها فوائد كثيرة على البشرة حيث انها تزيل مظاهر الإرهاق والشحوب، وتجعل البشرة أكثر نضارة وتقاوم علامات الشيخوخة والتجاعيد عبر جعل عضلات الجلد أكثر مرونة، كما تساعد اليوغا على التخلص من الهالات السوداء الناتجة عن التوتر وقلة النوم.





الملاعق الباردة وكريم اللؤلؤ لبشرتها

من العادات الجمالية التي تستخدمها مارجوت روبي وفق مقابلة سابقة لها، استخدام الملاعق الباردة لتتخلص من مظهر العينين المنتفختين و انتفاخ الوجه، وتقول "في الصباح الباكر عندما أجد وجهي منتفخ قليلا أقوم بوضع ملعقتين باردتين على عيني".





ولا تفوت الشقراء الجميلة مواكبة كل ما هو جديد في مستحضرات الجمال، فستخدم أقنعة للبشرة تتضمن في مكوناتها اللؤلؤ، كما تستخدم تونر للوجه مصنوع من المشيمة للحفاظ على شباب البشرة ونقائها، بدون ان تهمل استخدام كريم للتنظيف العميق للمسامات البشرة.





نصائح للحفاظ على الشعر

تبتعد مارجوت عن الطرق التقليدية للاعتناء بجمال شعرها وصحته حيث تتجنب استخدام الشامبو التقليدي لتنظيف شعرها، وتستعمل كريم للتنظيف العميق لمسام فروة الرأس وبصيلات الشعر، وبودرة تقشير جافة بخلاصة الطحالب الخضراء المزرقة في تنظيف الشعر بدلا من استخدام الشامبو.





وتقول عن العناية بشعرها: "لا أتذكر آخر مرة قمت فيها بغسل شعري ولكنه أصبح ينظف نفسه الآن بفضل المستحضرات التي استخدمها كبديل للشامبو".





اضافة الى عنايتها الروتينية بجمالها، تواكب الحسناء الموضة فيما يتعلق بتسريحات شعرها، وتميل في المجمل الى أساليب المكياج الناعم والألوان المشرقة المائلة الى الذهبي والبيج.



