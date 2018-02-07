مبروك عطية: صلاة الفجر في جماعة خير عند الله من قيام الليل كاملًا

قال الدكتور مبروك عطية، داعية إسلامي، وأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حسن الخلق يعادل ثواب صيام يوم في الحر الشديد.





وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن صلاة الفجر في جماعة خير عند الله من قيام الليل كاملًا.



