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مبروك عطية: صلاة الفجر في جماعة خير عند الله من قيام الليل كاملًا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:07 م
مبروك عطية: صلاة الفجر في جماعة خير عند الله من قيام الليل كاملًا
مبروك عطية
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور مبروك عطية، داعية إسلامي، وأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حسن الخلق يعادل ثواب صيام يوم في الحر الشديد.

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن صلاة الفجر في جماعة خير عند الله من قيام الليل كاملًا.

ولفت إلى أن أصح حديث في العالم هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
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