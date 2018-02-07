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لاعبة الأميرية تتلقى عرضين في الكرة النسائية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:04 م
لاعبة الأميرية تتلقى عرضين في الكرة النسائية
جهاد خليل
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آية أسامة
 

 

دخلت اللاعبة جهاد خليل كابتن فريق شباب الأميرية لكرة القدم (SAk)، ضمن اهتمامات أكثر من فريق، وذلك بعد متابعتهما لأدائها خلال مباريات الموسم الماضي والتي ظهرت خلاله بمستوى مميز لافت لأنظار عدة أندية.

 

وصرحت اللاعبة أنها لم تحسم قرارها حتى الآن بالموافقة على أحد العروض المقدمة للعب مع أحدهم للموسم القادم، أو قرار العودة إلى ناديها السابق.

 

المزيد عن: لاعبة الأميرية عرضان رياضة جهاد خليل الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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