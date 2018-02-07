لاعبة الأميرية تتلقى عرضين في الكرة النسائية

دخلت اللاعبة جهاد خليل كابتن فريق شباب الأميرية لكرة القدم (SAk)، ضمن اهتمامات أكثر من فريق، وذلك بعد متابعتهما لأدائها خلال مباريات الموسم الماضي والتي ظهرت خلاله بمستوى مميز لافت لأنظار عدة أندية.

وصرحت اللاعبة أنها لم تحسم قرارها حتى الآن بالموافقة على أحد العروض المقدمة للعب مع أحدهم للموسم القادم، أو قرار العودة إلى ناديها السابق.