عودة طاقم عمل "الكويسين" إلى الغردقة للتصوير

يعود الفنان أحمد فهمى وأسرة فيلمه الجديد "الكويسين" إلى الغردقة، لتصوير يومين فى العمل وذلك للمرة الثانية، حيث تم تصوير أسبوع هناك قبل حلول شهر رمضان الماضى.





فيلم "الكويسين" من بطولة "حسين فهمي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، لمالكها تامر مرسي، ومديرها أحمد بدوى، وإخراج أحمد الجندي والفيلم مرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل".







