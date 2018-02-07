كرم جبر يطالب مجالس إدارات الصحف بتخفيض رواتبهم

دعا كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الصحفيين عند اختيار مجالس إدارات للصحف، أن يختاروا مجالس قوية، تستطع أن تراقب وتحاسب.





وأشار "جبر"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن قانون الصحافة الجديد يلزم المؤسسات الصحفية بنشر الموازنات الخاصة بهم.



