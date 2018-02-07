تعرف على أرقام كرواتيا وروسيا قبل موقعة دور الثمانية بالمونديال



وتأهل منتخب روسيا بعد الفوز على إسبانيا في دور الستة عشر بالمونديال، فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على الدنمارك في نفس الدور.



وسجل منتخب كرواتيا في دور المجموعات 8 أهداف ، ويعد لوكا مودريتش هداف الفريق بهدفين، واستقبل مرمى الفريق هدفين من منتخبي ايسلندا والدنمارك.



وصعد منتخب كرواتيا لدور عن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويعد "ميلان باديلي" و "إيفان بيريشيتش" من أبرز لاعبي المنتخب ولكل منهما هدف حتى دور الستة عشر بالمونديال.



وحصل لاعبي المنتخب الكرواتي على 8 إنذارت صفراء، ولم يتعرض أي لاعب للطرد أو الكرت الأحمر.



فيما تأهل منتخب روسيا إلى دور الستة عشر على حساب الماتادور الإسباني بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.



وصعد منتخب روسيا بدور المجموعات عن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وسجل لاعبي الفريق 9 أهداف ، فيما استقبل مرماه 4 أهداف، وتعرض لخسارة واحدة في دور المجموعات أمام أوروجواي وفاز على السعودية ومصر بنتيجة 5-0، و3-1 على الترتيب.



ويعد اللاعب "أرتيم دزيوبا" هداف الفريق برصيد 3 أهداف،بالتساوي مع "دينيس تشيريشيف"، ومن أبرز لاعبيه أليكسندر جولوفين وماريو فرنانديس.



وحصل لاعبي روسيا على 7 كروت صفراء حتى الأن، فيما حصل لاعب واحد على الكرت الأحمر.

يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الروسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم في روسيا.