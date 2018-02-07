ساوثجيت عن مغادرة ديلف لمعسكر إنجلترا: هناك أشياء أهم من كرة القدم

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا دعمه لفابيان ديلف نجم المنتخب الذي غادر روسيا إلى إنجلترا نظرًا لاقتراب زوجته من وضع طفلهما الثالث.

وقال ساوثجيت في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كولومبيا غدا الثلاثاء: "هناك أشياء أهم من كرة القدم، هناك يوم واحد فقط في الحياة يولد فيه طفلك، من المهم للغاية أن تكون موجودا من أجل عائلتك".

واختتم ساوثجيت تصريحاته قائلاً: "إنه استثنائي، يقاتل من أجل مساندتنا، يقاتل من أجل أن يكون معنا".