رئيس حي الساحل يكشف أسباب انهيار عقارين في شبرا

قال الدكتور مجدي الشريف، رئيس حي الساحل، إن هناك عقارين ملاصقين بشبرا هما عقار 36، و36 أ حدث لهم انهيار كامل من سطح الأرض، وهناك عقار مجاور لهم حدث انهيار جزئي له.





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الصور المتداولة لإنهيار العقارين تم إلتقاطها من قبل المواطنين عقب سماعهم صوت "فرقعة"، ورؤية سكان العقارين يغادور العقارات سريعًا.



