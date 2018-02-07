رئيس حي الساحل يكشف أسباب انهيار عقارين في شبرا
الإثنين 02/يوليه/2018 - 11:00 م
رقية جمال
قال الدكتور مجدي الشريف، رئيس حي الساحل، إن هناك عقارين ملاصقين بشبرا هما عقار 36، و36 أ حدث لهم انهيار كامل من سطح الأرض، وهناك عقار مجاور لهم حدث انهيار جزئي له.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الصور المتداولة لإنهيار العقارين تم إلتقاطها من قبل المواطنين عقب سماعهم صوت "فرقعة"، ورؤية سكان العقارين يغادور العقارات سريعًا.
وأوضح، أن سبب انهيار العقارين هو الحفر لأحد المنازل المجاورة لهما، حاصل على رخصة من الحي بالحفر، ولكن العقارين انهارا فور تركيب الخوازيق، موضحًا أنه جاري التحقيق حول هذا الحادث.
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