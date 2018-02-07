وزير التعليم يوضح شروط تقديم الطلاب بالمدارس اليابانية (فيديو)

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، شروط تقديم الطلاب في المدارس اليابانية، لافتًا إلى أن يكون الطالب ووالديه مصريين الجنسية، وأن التقديم يستلزم توقيع ولي الأمر على أنه سيتفهم النموذج الياباني داخل وخارج المدرسة.





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع بفضائية الأولى"، مساء الإثنين أنه يستلزم على ولي أمر الطالب اقراره على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة 20 ساعة سنويا، متابعًا أنه يلزم أن يكون عمر الطالب من 4 إلى 5 سنوات للتقديم في مرحلة الـ كي جي 1، مشيرًا إلى أن قرب منزل الطالب من المدرسة شرطًا أساسيًا لقبوله، مؤكدًا بأن ستقدم جودة تقارن بالمدارس الدولية.



