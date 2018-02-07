البنتاجون: لم نتأكد من تصفية المسؤول المالي لـ"داعش" في العراق

أعلن البنتاجون، اليوم الاثنين، أنه لا يستطيع تأكيد مقتل "أبو عبيدة"، المسؤول المالي لتنظيم "داعش"، جراء عملية خاضتها قوات "البيشمركة" الكردية في العراق بدعم من التحالف الدولي.





وجاء إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعقيبا على تصريح أدلى به سابقا الاثنين، قائد "البيشمركة" في منطقة مخمور (شمال العراق)، قال فيه إن ثلاثة من مسلحي "داعش" قتلوا في عملية خاضتها قواته بالتعاون مع التحالف الدولي في مرتفعات "قره جوخ" المطلة على منطقة مخمور، ومن بينهم "شخص اسمه عامر المعروف بأبو عبيدة"، المسؤول عن المال والدعم اللوجستي في التنظيم الإرهابي. كما نقلت "روسيا اليوم"





وفي رده على طلب التعليق على هذا الخبر، قال العقيد الأمريكي توماس فيل، المتحدث الرسمي باسم أركان قوات التحالف: "بإمكاننا تأكيد توجيه ضربات في جبل قره جوخ، لكننا لا نستطيع تأكيد تصفية الشخص الذي تتحدثون عنه".





وفي صيف العام 2014، بسط مسلحو "داعش" سيطرتهم على جزء من أراضي العراق، بما فيها مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد. وفي صيف العام 2015، بدأت القوات المسلحة العراقية، مدعومة من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حملة واسعة النطاق لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.





وفي ديسمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الانتصار النهائي على "داعش" في البلاد.



