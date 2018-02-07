إيهاب فهمي لـ"الفجر الفني": "مفيش حاجة اسمها رقم واحد"

وأضاف "فهمي"، خلال ندوته في "الفجر الفني" أنه تابع عددا من أعمال أخرى بجانب الأعمال الذي شارك فيها منها "كلبش" الجزء الثاني، وعوالم خفية ووصف الزعيم بأنه زعيم دائما وعظيم ودعا له بالصحة والنجاح دائما.





وتابع أنه شاهد مسلسل "أبو عمر المصري"، وأشاد بالمشاهد التي تجمع أحمد عز وفتحي الوهاب، وقام بمتابعة مسلسل طايع وجميعهم نالوا إعجابه.



