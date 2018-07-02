أبرز وأهم أخبار اليوم الإثنين 2/7/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، حيث احتفلت جامعه بنها اليوم الاثنين بالذكري الخامسه لثورة 30 يونيه، حيث شهدت كليات الجامعه احتفالات قادها العمداء والوكلاء وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأذيع خلالها الاغاني الوطنيه، وألقيت كلمات من عمداء الكليات وعدد من الطلاب للتذكير بهذه الثوره التي أعادت مصر لابنائها





ولقى شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين بطلقات نارية من سلاح آلى ضبط بحوزة أردنى الجنسية ونجله خلال مشاجرة بسبب خلافات مع آخرين بمنطقة الشرقاوية دائرة قسم أول شبرا الخيمة.



كما شهدت جامعة بنها، سقوط شجرة ضخمة أمام المبنى الإدارى للجامعة عقب خروج الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة بدقائق من الجامعة.





