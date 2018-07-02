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أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأثنين 2/7/2018

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:45 م
أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الأثنين 2/7/2018
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بسام عبدالحميد
 
شهدت محافظة قنا اليوم الأثنين،العديد من الأحداث الهامة أبرزها حيث صرح المهندس عابدين على، مدير عام إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بقنا، لـ"الفجر" أنه تم عمل حملات مكبرة لفحص جميع زراعات القصب بزمام المحافظة، ضد مرض التفحم الصوتي والحشرة القشرية والجعال.

فيما شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، مراسم الصلح التي جرت بقرية الطويرات التابعة لمدينة قنا بين عائلتي المغنيين وآل الفلت، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار العائلات والقبائل بالإضافة إلي عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة، في عرس كبير حضره الآلاف من أبناء مدينة قنا وعلت البسمة فيه وجوه جموع الحاضرين.


بينما ضبطت إدارة مرور قنا، عدة مخالفات ضمن الحملات اليومية التي تشنها الإدارة، في الميادين الرئيسية، لضبط السائقين المخالفين لقواعد قانون المرور.
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