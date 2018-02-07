دي بروين: مستعدون لقهر البرازيل

ظهرت علامات السعادة على كيفين دي بروين صانع ألعاب بلجيكا عقب الفوز الصعب الذي حققه منتخب بلاده على حساب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله لربع نهائي بطولة كأس العالم بروسيا.









وقال دي بروين عقب المباراة :"أنا سعيد جدا لقد حققنا الفوز، هذا هو كأس العالم جميع المباريات فيه صعبة".









وأضاف :"مررنا ببعض الآوقات الصعبة في المباراة، لكن الجاهزية الذهنية نجحت في قيادتنا للفوز، وكنا جاهزين للذهاب للوقت الإضافي".









وتابع :"كافحنا في اللقاء، وعلينا أن نقدم أقصى ما لدينا في المباراة المقبلة ونحن مستعدون لها وسنحقق الفوز أي كان الخصم".



