وزير التربية والتعليم: سيتم افتتاح 55 مدرسة يابانية أخرى (فيديو)
الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:44 م
جهاد جمال
أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن بناء المدارس اليابانية مختلفة عن غيرها من حيث المساحة والشكل المعماري وكثافة الفصول وسعتها.
وأشار شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع بفضائية الأولى، مساء الإثنين، إلى أن الاتفاق على الشكل المعماري تم بالاتفاق عليها مع الجانب الياباني، موضحًا أن المدارس تشكل على معامل وغرف موسيقى ومطبخ كامل وملاعب كرة الشكل الذي يجعلها تختلف كثيرًا عن المدارس الحكومية.
وكشف وزير التربية والتعليم، أن نوعية المدارس والمناهج مختلفة تمامًا عن المدارس الحكومية منوهًا بأن الطالب سيدرس اللغة الإنجليزية منذ الـ "كي جي 1"، مستكملًا أن النموذج الياباني يركز على شخصية الطفل، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح 55 مدرسة آخرى ليصبح عدد المدارس 100 مدرسة.
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