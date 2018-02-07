وزير التربية والتعليم: سيتم افتتاح 55 مدرسة يابانية أخرى (فيديو)

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن بناء المدارس اليابانية مختلفة عن غيرها من حيث المساحة والشكل المعماري وكثافة الفصول وسعتها.





وأشار شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع بفضائية الأولى، مساء الإثنين، إلى أن الاتفاق على الشكل المعماري تم بالاتفاق عليها مع الجانب الياباني، موضحًا أن المدارس تشكل على معامل وغرف موسيقى ومطبخ كامل وملاعب كرة الشكل الذي يجعلها تختلف كثيرًا عن المدارس الحكومية.



