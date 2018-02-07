ناصر الشاذلي: شيء لا يصدق أن نحقق الفوز بعد التأخر بهدفين

أعرب ناصر الشاذلي لاعب بلجيكا عن سعادته الكبيرة عقب قيادته منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير على اليابان والتأهل لربع نهائي كأس العالم بروسيا.





وقال الشاذلي في تصريحات له عقب المباراة :"شئ لا يصدق أن نحقق الفوز بعد التأخر بهدفين، ولا يمكن أن أعبر عن شعوري".





وأضاف "عدنا في المباراة بعد تغيير تكتيكي من المدير الفني والجميع قدم مستوى مميز في الـ30 دقيقة الأخيرة وأظهرنا أننا يمكن أن نصنع الفارق".





وحول مواجهة البرازيل المقبلة قال "مباراة صعبة لأننا سنواجه منتخبا يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، لكن لو خضنا المباراة مثل أخر نصف ساعة أمام اليابان ستكون حظوظنا قائمة".



