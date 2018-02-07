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هدف الشاذلي يمنح بلجيكا رقما قياسيا في المونديال

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:35 م
هدف الشاذلي يمنح بلجيكا رقما قياسيا في المونديال
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منى العوضي
 
نجح منتخب بلجيكا في التأهل لدور ربع نهائ بطولة كأس العالم بعد الفوز على اليابان بهدف قاتل سجله ناصر الشاذلي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي من مباراة دور الـ 16.


تقدم المنتخب الياباني بهدفين في الدقائق (48 - 52) عن طريق هاراجوتشي وإينوي، ثم أحرز فيرتونجن الهدف الأول لبلجيكا قبل أن يضيف فيلايني الثاني ثم يقتل الشاذلي المباراة بهدف في الثواني الأخيرة.


يعد هدف ناصر الشاذلي ضد اليابان (93:43) هو آخر الأهداف توقيتًا في الوقت الأصلي من مباراة إقصائية في كأس العالم منذ هدف فرانتشيسكو توتي ضد أستراليا في 2006 والذي سجله في (94:24).

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