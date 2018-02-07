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مبروك عطية: "المُتصدق له منزلة الشهيد".. وإطعام الزوجة صدقة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:36 م
مبروك عطية: المُتصدق له منزلة الشهيد.. وإطعام الزوجة صدقة
الدكتور مبروك عطية
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن إطعام المساكين، ونشر السلام أفضل الأعمال في الإسلام، لافتًا إلى أن إطعام الزوجة واجب على الزوج وصدقة؛ لأنه يجزى عليه كثواب الصدقة، متابعًا: "النبي قال اللقمة التي تضعها في فم زوجتك صدقة".

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أن امتناع الرجل عن الصرف على بيته جريمة، ويحاسب على حجم الإنفاق الذي لم يدفعه يوم القيامة؛ لأنه دين عليه.

وأشار إلى أنه يجوز الصدقة على الأغنياء بإطعامهم الطعام، وأن المُتصدق له منزلة الشهيد.
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