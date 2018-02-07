هازارد: مباراة البرازيل صعبة لأننا سنواجه الفريق الأفضل

قال إيدين هازارد قائد بلجيكا أنه سعيد جدا عقب فوز منتخب بلاده على حساب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بروسيا.





وتحدث هازارد عقب نهاية اللقاء :"إحساسي جيد جدا خاصة وأننا حققنا الفوز، كانت الأمور كابوس عقب مرور 52 دقيقة لكننا نجحنا في العودة القوية وتحقيق الفوز".





وأضاف :"الشوط الثاني ظهرنا بشكل ممتاز وكان فيه بعض الهزات لكننا نججنا في العودة للمباراة، وعلينا أن نبني النجاح على ما حدث".





وتابع :"رأينا قدرة اللاعبين والبدلاء على تغير المباراة وهذه هي القيمة المضافة ويؤكد على أننا نلعب بجماعة وليس لاعب واحد".





وواصل :"هذه المباراة تجعلك تشع في كأس العالم، وعلينا التركيز في المباراة المقبلة".





وأتم حديثه "مباراة البرازيل صعبة لأننا سنواجه الفريق الأفضل في نسخة كأس العالم لكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وجميع المباريات صعبة ولا بد من احترام الفرصة التي تتاح لنا".



