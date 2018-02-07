كفرالشيخ يسحق رشيد 8-1

سحق فريق كفر الشيخ بقيادة شريف الخشاب المدير الفني نظيره رشيد بنتيجة 8-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، الإثنين ، علي ملعب الأكاديمية البحرية بالاسكندرية ، ضمن المعسكر الذي يخوضه الفريق الأول لكرة القدم بكفرالشيخ في إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الممتاز ب .





وسجل أهداف كفرالشيخ محمد عبدالله ويوسف حسن ومحمود صلاح وريعو وأحمد العجوز وأحمد سمير وأحمد عبدالغني ومصطفي مساعد









ولعب كفرالشيخ المباراة بتشكيل مختلف في الشوطين ليطمئن الجهاز الفني بقيادة شريف شريف الخشاب المدير الفني علي لاعبيه الجدد والقدامي ، ليبدء في الإستقرارعلي التشكيلة الفنية ,التي سيخوض بها مباريات الموسم الجديد



