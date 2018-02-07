الشرعية: مقتل 20 حوثياً في الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 20 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الجوف، قرب الحدود السعودية، شمال البلاد.





وذكر المركز الإعلامي للجيش، في بيان "أن مواجهات عنيفة اندلعت واستمرت لساعات، إثر محاولة مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل، بمديرية المتون في محافظة الجوف".





وأوضح أن "المواجهات أدت إلى مقتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات الحوثية، في حين جرح آخرون، فيما لاذَ من تبقى منهم بالفرار".





وأفاد أن "المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش، استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة".





ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الأن.





ومنذ أكثر من 3 أعوام تشهد عدد من الجبهات بمحافظة الجوف، معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت خلالها القوات الحكومية من تحرير معظم المناطق في المحافظة من قبضة الحوثيين.