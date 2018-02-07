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كارتيرون يُلغي مران الأهلي الأول في كرواتيا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:40 م
كارتيرون يُلغي مران الأهلي الأول في كرواتيا
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أحمد جمال
 
قرر باتريس كارتيرون ، إلغاء مران الفريق الذي كان محددًا له العاشرة مساء اليوم، الاثنين، في بداية معسكر الأهلي في دولة كرواتيا.

وجاء قرار الفرنسي إلغاء المران الأول للأهلي بسبب حالة الإرهاق التي ظهر عليها اللاعبون، بعد الوصول لمقر فندق الإقامة، بسبب مشقة السفر؛ لاسيما وأن البعثة استقلت حافلة فور وصولها مطار كرواتيا، اليوم، في طريقها إلى مكان المعسكر على المنطقة الحدودية بين كرواتيا وسلوفينيا، في رحلة استغرقت قرابة الساعتيْن.

ومن المنتظر أن يكون المران بدنيًا خفيفًا، للتخلص من إجهاد رحلة السفر الطويلة، على أن يخوض الفريق خلال المعسكر مباراتيْن وديتيْن، استعدادًا لمواجهة «تاونشيب» البتسواني، يوم الـ17 من يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.


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